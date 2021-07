Preghiera di oggi 22 luglio alla Madonna di Vicovaro (Di giovedì 22 luglio 2021) Si ricorda di quando la Madonna rivolse prodigiosamente il suo sguardo a chi la pregava con fervore durante le scorribande napoleoniche Il 22 luglio 1796 la Madonna “Avvocata Nostra” di Vicovaro, a Roma, cominciò il prodigioso movimento degli occhi. Il prodigio avvenne mentre Napoleone perseguiva gli abitanti dello Stato della Città del Vaticano. La Vergine L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 luglio 2021) Si ricorda di quando larivolse prodigiosamente il suo sguardo a chi la pregava con fervore durante le scorribande napoleoniche Il 221796 la“Avvocata Nostra” di, a Roma, cominciò il prodigioso movimento degli occhi. Il prodigio avvenne mentre Napoleone perseguiva gli abitanti dello Stato della Città del Vaticano. La Vergine L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera oggi VATICANO - "Rosario per il Libano" al Centro Internazionale di Animazione Missionaria Ad oggi, sono stati offerti oltre 230.000 Rosari per la causa del Libano. "In questo contesto, viviamo insieme in preghiera la speciale Giornata di preghiera per il Libano che si svolgerà in diretta ...

I Salmi si pregano nel Salterio Si tratterà di giorni trascorsi nella preghiera, in ascolto del Signore. Una opportunità per gustare l'amicizia con il Signore e nel riscoprire un modo 'significativo' di vivere la fede oggi, in ...

Preghiera della sera del 21 Luglio 2021: “Donaci la capacità di essere liberi” La Luce di Maria Inondazioni in Europa, domenica 25 la preghiera della Chiesa polacca "In questi giorni abbiamo assistito a molti drammi causati da violenti temporali e inondazioni, sia nella nostra patria che in Germania, Belgio e Paesi Bassi. Molte famiglie hanno perso tutti i loro a ...

Preghiera di oggi 22 luglio alla Madonna di Vicovaro Si ricorda di quando la Madonna rivolse prodigiosamente il suo sguardo a chi la pregava con fervore durante le scorribande napoleoniche ...

