Precampionato 2021 | Serie A | il calendario amichevoli di tutte le squadre

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ...

OfficialASRoma : ?? Altro appuntamento confermato nel nostro precampionato: il 28 luglio giocheremo contro il Porto ??…

...parte della schiera di giovani classe 2002 che si stanno mettendo in mostra in questo,... Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 22 luglioQuando si gioca Fenerbahce - Udinese, secondo appuntamentodei bianconeri La partita tra Fenerbahce - Udinese si disputerà sabato 24 luglioalle ore 18:00 , allo stadio Villach - ...Via alla pre-stagione per le formazioni di Serie A: ecco i migliori giovani che si sono messi in mostra nelle prime amichevoli fin qui disputate ...SITUAZIONE - "Ho un altro anno di contratto più uno ulteriore sul quale decido io", ha detto Godin. "La prossima settimana torno in Sardegna per il precampionato, tornerò con Nahitan (Nandez ndr). Il ...