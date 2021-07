Potenza | perseguita i genitori | uomo agli arresti domiciliari

Advertising

Il gip presso il Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto gli arresti domiciliari per un uomo di Atella (Potenza), accusato di atti persecutori ai danni dei suoi genitori, di 77 e 71 anni, che, a causa delle offese e delle minacce subite, hanno finito per sentirsi 'prigionieri nella loro proprietà'.