Positiva la Borsa di Milano, annullato il calo di lunedì (Di giovedì 22 luglio 2021) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance Positiva del Vecchio Continente. Grazie alla terza giornata in rialzo, è stato annullato il pesante calo registrato nella giornata di lunedì. Il focus degli investitori è sulla riunione della BCE, con l’annuncio sui tassi alle 13.45 e la consueta conferenza stampa di Christine Lagarde alle 14.30. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%. Il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performancedel Vecchio Continente. Grazie alla terza giornata in rialzo, è statoil pesanteregistrato nella giornata di. Il focus degli investitori è sulla riunione della BCE, con l’annuncio sui tassi alle 13.45 e la consueta conferenza stampa di Christine Lagarde alle 14.30. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con undello 0,36%. Il ...

