Portorubino | grande successo per le prime due tappe

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portorubino grande

Leggo.it

... 23 luglio, nella splendida venue di Villanova (BR) per la terza imperdibile tappa già SOLD OUT con Michele Bravi e Roy Paci, e il 25 luglio allafesta finale di Maruggio - Campomarino (TA) ...... 23 luglio, nella splendida venue di Villanova (BR) per la terza imperdibile tappa già SOLD OUT con Michele Bravi e Roy Paci, e il 25 luglio allafesta finale di Maruggio - Campomarino (TA) ...Un riassunto in video delle prime due (bellissime) tappe di Porto Rubino, a Polignano a Mare e Castro Marina. E il viaggio continua.MUSICA Super Cast. Dal 19 al 25 luglio, Polignano a Mare (Ba), Castromarina (Le), Villanova (Br), Campomarino (Ta)... Una speciale chiamata all’imbarco che ufficializza il ritorno della calda estate d ...