Ponti e viadotti in sicurezza | per la Bergamasca stanziati quasi 15 milioni di euro

"Grazie alle nostre misure previste nel Decreto Agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale, sono finalmente disponibili, 1,15 miliardi di euro per la messa in sicurezza di Ponti e viadotti e la realizzazione di nuove infrastrutture e relativa rete viaria. Alla Lombardia sono destinate risorse per 122 milioni di euro che mi auguro siano usate presto e bene. La rete, soprattutto in ambito locale, necessita di interventi urgenti di manutenzione sia in ambito preventivo che conservativo anche per aumentare la sicurezza di chi transita.

