Pomezia cresce: dal Ministero 15 milioni di euro per rifare il look (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Comune di Pomezia ottiene il finanziamento dal Programma nazionale della Qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) per i due progetti presentati: “Pomezia cresce” e “Torvaianica cresce”, del valore di 15 milioni di euro ciascuno. “Una notizia bellissima per Pomezia e Torvaianica – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Entrambi i nostri progetti sono stati selezionati e saranno quindi finanziati: 30 milioni di euro per nuovi alloggi popolari, nuove scuole e spazi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Comune diottiene il finanziamento dal Programma nazionale della Qualità dell’abitare (PinQua) delper le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) per i due progetti presentati: “” e “Torvaianica”, del valore di 15diciascuno. “Una notizia bellissima pere Torvaianica – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Entrambi i nostri progetti sono stati selezionati e saranno quindi finanziati: 30diper nuovi alloggi popolari, nuove scuole e spazi ...

