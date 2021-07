Politano: «Napoli-Verona? Una partita storta, sono sicuro che quest’anno ci rifaremo» (Di giovedì 22 luglio 2021) Insieme a Spalletti, in piazza a Dimaro per l’incontro con i tifosi, ieri, c’era anche l’attaccante del Napoli, Matteo Politano. «sono più deluso di non aver raggiunto la Champions con il Napoli, rispetto alla mancata convocazione per l’Europeo. Ce l’abbiamo messa tutta ma non siamo riusciti ad arrivare dove meritavamo di essere. Purtroppo è andata così, una partita storta, ma sono sicuro che quest’anno ci rifaremo. I nostri obiettivi sono tornare tra le prime quattro in campionato e dare il massimo in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Insieme a Spalletti, in piazza a Dimaro per l’incontro con i tifosi, ieri, c’era anche l’attaccante del, Matteo. «più deluso di non aver raggiunto la Champions con il, rispetto alla mancata convocazione per l’Europeo. Ce l’abbiamo messa tutta ma non siamo riusciti ad arrivare dove meritavamo di essere. Purtroppo è andata così, una, macheci. I nostri obiettivitornare tra le prime quattro in campionato e dare il massimo in ...

