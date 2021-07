Pogba PSG, svolta inaspettata: può restare al Manchester United (Di giovedì 22 luglio 2021) Paul Pogba resta nel mirino del PSG sul mercato. L’ex Juve non esclude una partenza dal Manchester United. Le ultime Il Paris Saint-Germain rimane in pressing su Paul Pogba. Il club francese vuole tentare l’assalto anche all’ex Juventus, sogno di mercato dei bianconeri per un possibile ritorno a Torino del centrocampista. Gli agenti di Pogba, nello specifico Mino Raiola, sta trattando il rinnovo con il Manchester United in scadenza tra un anno ma il giocatore, scrive Sky Sports, lascerebbe le porte aperte ad una possibile partenza dall’Old Trafford. Lo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Paulresta nel mirino del PSG sul mercato. L’ex Juve non esclude una partenza dal. Le ultime Il Paris Saint-Germain rimane in pressing su Paul. Il club francese vuole tentare l’assalto anche all’ex Juventus, sogno di mercato dei bianconeri per un possibile ritorno a Torino del centrocampista. Gli agenti di, nello specifico Mino Raiola, sta trattando il rinnovo con ilin scadenza tra un anno ma il giocatore, scrive Sky Sports, lascerebbe le porte aperte ad una possibile partenza dall’Old Trafford. Lo ...

