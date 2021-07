Pjanic sogna la Juventus: l’indizio social del centrocampista (Di giovedì 22 luglio 2021) Il messaggio social di Miralem Pjanic: il bosniaco, in orbita Juventus, può cambiare maglia questa estate Messaggio enigmatico sui social di Miralem Pjanic, sempre in orbita Juventus per un possibile ritorno a Torino alla corte di Massimiliano Allegri. Il centrocampista bosniaco, in uscita dal Barcellona, ha scritto su Instagram: «Calma», replicando al messaggio di qualche giorno fa di Locatelli, altro obiettivo della Juve. Che sia un nuovo indizio di mercato? Intanto il post di Pjanic ha trovato il like di Pinsoglio, Demiral e tra i giocatori della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Il messaggiodi Miralem: il bosniaco, in orbita, può cambiare maglia questa estate Messaggio enigmatico suidi Miralem, sempre in orbitaper un possibile ritorno a Torino alla corte di Massimiliano Allegri. Ilbosniaco, in uscita dal Barcellona, ha scritto su Instagram: «Calma», replicando al messaggio di qualche giorno fa di Locatelli, altro obiettivo della Juve. Che sia un nuovo indizio di mercato? Intanto il post diha trovato il like di Pinsoglio, Demiral e tra i giocatori della ...

