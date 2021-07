Pjaca Torino: incontro tra granata e l’agente. I dettagli (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Torino: incontro tra il ds Vagnati e l’agente di Pjaca per sondare la fattibilità dell’operazione con la Juventus Il Torino non molla la presa su Marko Pjaca. Il direttore sportivo granata Davide Vagnati ha incontrato oggi l’agente dell’attaccante croato, sempre più lontano dalla Juventus. Come riportato da Sky Sport, il Torino sta valutando la fattibilità dell’operazione con i bianconeri. Oltre all’aspetto economico, preoccupa la precaria condizione fisica di Pjaca. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercatotra il ds Vagnati ediper sondare la fattibilità dell’operazione con la Juventus Ilnon molla la presa su Marko. Il direttore sportivoDavide Vagnati ha incontrato oggidell’attaccante croato, sempre più lontano dalla Juventus. Come riportato da Sky Sport, ilsta valutando la fattibilità dell’operazione con i bianconeri. Oltre all’aspetto economico, preoccupa la precaria condizione fisica di. L'articolo proviene da Calcio News ...

