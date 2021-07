Pioli: “Siamo il Milan non ci poniamo limiti. Ibra e Kjaer hanno cambiato tante cose” (Di giovedì 22 luglio 2021) Intervistato da “Il Fatto Quotidiano”, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato della stagione che sta per iniziare e degli obiettivi in casa rossonera. Queste le sue parole: “Siamo il Milan e non ci dobbiamo porre limiti. Sarà difficilissimo perché sette squadre lottano per quattro posti. Ma gli ostacoli sono troppo alti per chi non ha ambizioni abbastanza forti”. Sulle condizioni di Ivan Gazidis: “Tutto il Milan fa il tifo per lui. La sua forza è la nostra, Siamo orgogliosi di far parte della sua famiglia. Guarirà e non vediamo l’ora di riaverlo con noi” Sul suo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Intervistato da “Il Fatto Quotidiano”, il tecnico del, Stefano, ha parlato della stagione che sta per iniziare e degli obiettivi in casa rossonera. Queste le sue parole: “ile non ci dobbiamo porre. Sarà difficilissimo perché sette squadre lottano per quattro posti. Ma gli ostacoli sono troppo alti per chi non ha ambizioni abbastanza forti”. Sulle condizioni di Ivan Gazidis: “Tutto ilfa il tifo per lui. La sua forza è la nostra,orgogliosi di far parte della sua famiglia. Guarirà e non vediamo l’ora di riaverlo con noi” Sul suo ...

