Pioli: «Non vinci con la tattica. Vinci mettendo da parte l'"io" e anteponendo il "noi"»

Su Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi intervista il tecnico del Milan, Stefano Pioli. Il primo pensiero va a Gazidis, che nei giorni scorsi ha annunciato di avere un cancro alla gola, ma che si tratta di un tumore curabile. «Tutto il Milan fa il tifo per lui. La sua forza è la nostra, siamo orgogliosi di far parte della sua famiglia. Guarirà e non vediamo l'ora di riaverlo con noi». Parla degli obiettivi della stagione. «Siamo il Milan e non ci dobbiamo porre limiti. Sarà difficilissimo perché sette squadre lotteranno per quattro posti. Ma gli ostacoli sono troppo alti solo per chi non ha ambizioni abbastanza forti». Sulla Nazionale vittoriosa ad Euro

