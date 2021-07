Pioli, il Milan e il concetto di competitività: ‘Gli ostacoli sono alti per chi non ha ambizioni. Mai sulle prime pagine? La minore attenzione è uno stimolo per migliorarmi’ (Di giovedì 22 luglio 2021) Del tutto inconsapevole di somigliare oltremodo a Michael Stipe dei Rem, Stefano Pioli parla subito di Ivan Gazidis, l’amministratore delegato del Milan colpito da un tumore alla gola. “Tutto il Milan fa il tifo per lui. La sua forza è la nostra forza, siamo orgogliosi di far parte della sua famiglia. Guarirà e non vediamo l’ora di riaverlo con noi”. Colto e pensoso, Pioli è uno strano ufo nella galassia del calcio. Sarà una stagione difficile. Stare al Milan mi rende felice e ho molto entusiasmo, che è la molla per migliorarsi. Quindi sei sereno? Al contrario: sono preoccupato, ma lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Del tutto inconsapevole di somigliare oltremodo a Michael Stipe dei Rem, Stefanoparla subito di Ivan Gazidis, l’amministratore delegato delcolpito da un tumore alla gola. “Tutto ilfa il tifo per lui. La sua forza è la nostra forza, siamo orgogliosi di far parte della sua famiglia. Guarirà e non vediamo l’ora di riaverlo con noi”. Colto e pensoso,è uno strano ufo nella galassia del calcio. Sarà una stagione difficile. Stare almi rende felice e ho molto entusiasmo, che è la molla per migliorarsi. Quindi sei sereno? Al contrario:preoccupato, ma lo ...

