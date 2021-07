Pioli: “Gli ostacoli sono troppo alti per chi non ha ambizioni forti” (Di giovedì 22 luglio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, lancia la sfida per la stagione 2021-2022. Il Diavolo non deve porsi limiti e giocare per alti traguardi Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 luglio 2021) Stefano, tecnico del Milan, lancia la sfida per la stagione 2021-2022. Il Diavolo non deve porsi limiti e giocare pertraguardi

Advertising

bettercalcio : #Pioli intervistato dal @fattoquotidiano: «L’Italia ha vinto gli Europei per lo spirito di gruppo. Non vinci con la… - PianetaMilan : #Pioli: 'Gli ostacoli sono troppo alti per chi non ha ambizioni forti' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - PierSciarra5 : @marcovarini @MilanNewsit Contattiamo subito Pioli e gli chiediamo di spiegarti... - marcovarini : @MilanNewsit Si sì, lasciamolo partire così. Tutto perché Pioli ha deciso che non deve giocare. Cosa gli avrà fatto poi non è dato sapere - GFI65 : @SDino59 Maldini non lo voleva, solo Pioli lo voleva perchè secondo lui gli dava copertura. Lo ha detto anche lo st… -