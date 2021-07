(Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente della Federbasket Gianniè a Tokyo per leper seguire la squadra maschile di Meo Sacchetti e la squadra femminile del 3×3. pal/gm su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Petrucci “Olimpiadi diverse ma emozionanti” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Petrucci 'Olimpiadi diverse ma emozionanti' - - CorriereCitta : Petrucci “Olimpiadi diverse ma emozionanti” - VELOSPORT1960 : - defrogging : E dopo Palpatine Petrucci, siamo al secondo missile contro la sottosegretaria all'inutilità VV. E questo non è un r… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrucci Olimpiadi

Sportface.it

Il presidente della FIP, Gianniall'imbarco per Tokyo fa il punto sulle ambizioni della Nazionale di Sacchetti e del 3x3 di CapobiancoL'ultima volta alle, come ha sempre ricordato il presidente, arrivò il secondo argento della storia dopo quello di Mosca nel 1980. Era il 2004, ad Atene, ed in campo c'era la ...Diciassette interminabili anni. Un’attesa lunghissima, interrottasi con la fantastica impresa nel Torneo pre-olimpico di Belgrado dove la Serbia, nemica storica, è stata ...3' di lettura 21/07/2021 - Oggi (mercoledì 21 luglio) a Montegiorgio, presso l’Officina del Sole (della famiglia Beleggia, già titolare della Brosway) Sam Stathis della World Chariot Racing Federation ...