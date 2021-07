PES diventa eFootball e free-to-play | i fan sono infuriati e ' RIP PES' va in tendenza su Twitter

(Di giovedì 22 luglio 2021) Per i giocatori un po' più grandi, Pro Evolution Soccer è un marchio iconico. Tornando ai giorni diStation 2, c'è stato un periodo in cui il franchise calcistico di Konami era più grande persino di FIFA, e mentre è stato in graduale declino dall'era PS3, molti hanno ritenuto che i capitoli più recenti abbiano superato l'alternativa di EA Sports dove contava, ovvero sul campo. I fan della serie hanno persino apprezzato quello che ha fatto Konami l'anno scorso:PES 2021 Season Update era effettivamente un aggiornamento del roster ed era un vero e proprio titolo di nuova generazione. Molti di voi ricorderanno il trailer di Lionel Messi, che ...

si trasforma in eFootball e free to play: al via la rivoluzione delle simulazioni calcistiche. Non passa anno, infatti, in cui il "derby' PES-FIFA non si ripeta e questi due titoli di simulazione calcistica sono tra i più attesi stagione dopo stagione. Da PES a eFootball: cosa cambia. Per i giocatori un po' più grandi, Pro Evolution Soccer è un marchio iconico. Tornando ai giorni di PlayStation 2, c'è stato un periodo in cui il franchise calcistico di Konami era più grande persino ...