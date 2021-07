PES 2022 sarà disponibile gratis? La bomba lanciata da Konami

(Di giovedì 22 luglio 2021) Grandissime novità per ciò che riguarda PES, il nuovo capitolo della. Pare chefree-to-play e porterà con sé tante novità Qualche ora fa,ha sganciato unache è destinata a cambiare per sempre il destino di PEScompletamente free-to-play e digital-only. Una fantastica notizia per i milioni di L'articolo proviene da Inews.it.

Una rivoluzione , quindi, che farà discutere ed è destinata a spaccare in due i fan di. Ma anche a portare nuovi giocatori nella squadra di eFootball, visto che i gamer occasionali difficilmente ...Commenta per primo La fine di un'era: addio alla serie. Konami ha svelato il trailer di eFootball , il titolo calcistico per ilpronto a competere con Fifa 22 di EA SPORTS. EFootball dice definitivamente addio alla nomenclatura Pro Evolution ...Grandissime novità per ciò che riguarda PES 2022, il nuovo capitolo della Konami. Pare che sarà free-to-play e porterà con sé tante novità ...Dopo le notizie pubblicate da Konami ed EA Sports sulle nuove simulazioni di calcio di quest'anno, andiamo a fare un primo confronto tra eFootball e FIFA 22.. C'è voluto un po' di tempo in più ...