Per l'infettivologo Bassetti è una stupidaggine non vaccinare gli under 40 (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - E' una "stupidaggine" non vaccinare gli under 40. Perché, davanti a una soluzione come quella del vaccino, rischiare la pur sempre insidiosa infezione da Covid-19? E' questa la posizione dell'infettivologo Matteo Bassetti, direttore dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, che in un'intervista all'AGI, afferma: "Stanno dicendo delle stupidaggini, io ho vaccinato i miei figli di 12 e 15 anni. Sotto i 40 anni ci sono meno ricoveri e decessi, ma perché rischiare se posso evitarlo? Perché Salvini e Lollobrigida dicono questo? Se hanno questi dati, dove emerge che è meglio far correre rischi a ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - E' una "" nongli40. Perché, davanti a una soluzione come quella del vaccino, rischiare la pur sempre insidiosa infezione da Covid-19? E' questa la posizione dell'Matteo, direttore dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, che in un'intervista all'AGI, afferma: "Stanno dicendo delle stupidaggini, io ho vaccinato i miei figli di 12 e 15 anni. Sotto i 40 anni ci sono meno ricoveri e decessi, ma perché rischiare se posso evitarlo? Perché Salvini e Lollobrigida dicono questo? Se hanno questi dati, dove emerge che è meglio far correre rischi a ...

