Per gli azzurri sarà dura su strada contro Van Aert, ma sui 4 km è Italia da record (Di giovedì 22 luglio 2021) Se l'asticella che proverà a scavalcare Filippo Ganna è altissima, dipende anche dall'enorme qualità dei rivali che avrà di fronte, e che si dedicheranno a uno solo dei due impegni. I due giri della ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 luglio 2021) Se l'asticella che proverà a scavalcare Filippo Ganna è altissima, dipende anche dall'enorme qualità dei rivali che avrà di fronte, e che si dedicheranno a uno solo dei due impegni. I due giri della ...

Advertising

girirajsinghbjp : Di questo principe direi: gli mancava il cervello allora, gli manca ora e gli mancherà per sempre. Questi elenchi s… - chetempochefa : 'Penso che le persone più tristi facciano sempre tutto il possibile per rendere felici gli altri. Perché sanno cosa… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - rattapeluche : @sherpa810 @RicBattaglia @borghi_claudio Sì però quelli che mi fanno più ridere sono quelli che si vaccinano propri… - crespil72 : RT @lucatelese: In America arrestano Tom Barrak con l’accusa di fare il lobbista e di lavorare per gli Emirati. Un profeta del rinascimento… -