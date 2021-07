"Per carità cristiana". Coronavirus, Don Pasquale chiude la chiesa ai non vaccinati: Italia spaccata (Di giovedì 22 luglio 2021) "È carità cristiana". Con queste parole Don Pasquale Giordano, parroco della chiesa Mater Ecclesiae di Bernalda (Matera) l'appello lanciato ai fedeli: chi non ha intenzione di vaccinarsi o di sottoporsi a tampone, è pregato di non frequentare la messa. Nella cittadina di 12mila abitanti vicina a Metaponto ci sono attualmente 37 positivi al Coronavirus, di cui 4 sono ricoverati in ospedale. "Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 - ha scritto il prete su Facebook - esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare il tampone di verifica e ad aderire alla campagna vaccinale che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) "È". Con queste parole DonGiordano, parroco dellaMater Ecclesiae di Bernalda (Matera) l'appello lanciato ai fedeli: chi non ha intenzione di vaccinarsi o di sottoporsi a tampone, è pregato di non frequentare la messa. Nella cittadina di 12mila abitanti vicina a Metaponto ci sono attualmente 37 positivi al, di cui 4 sono ricoverati in ospedale. "Dato il diffondersi del contagio da Covid-19 - ha scritto il prete su Facebook - esorto caldamente, soprattutto i ragazzi e i giovani, a effettuare il tampone di verifica e ad aderire alla campagna vaccinale che si ...

