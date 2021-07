Pensioni, pagamento anticipato di agosto 2021 dal 27/7: il calendario e le informazioni da conoscere (Di giovedì 22 luglio 2021) Il pagamento anticipato delle Pensioni è confermato anche per il mese di agosto 2021. A partire dal prossimo 27 luglio partiranno infatti le prime consegne sulla base della prassi decisa dalla Protezione Civile. Il riferimento va all’ordinanza n. 778 risalente allo scorso 18 maggio. Con tale provvedimento, è stato confermato anche per il prossimo mese (come per quelli precedenti) la scelta di pagare gli assegni Pensionistici in contanti alla fine del mese precedente. L’obiettivo è finalizzato a una doppia tutela. Da un alto evitare il possibile verificarsi di assembramenti, considerando ... Leggi su notizieora (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildelleè confermato anche per il mese di. A partire dal prossimo 27 luglio partiranno infatti le prime consegne sulla base della prassi decisa dalla Protezione Civile. Il riferimento va all’ordinanza n. 778 risalente allo scorso 18 maggio. Con tale provvedimento, è stato confermato anche per il prossimo mese (come per quelli precedenti) la scelta di pagare gli assegnistici in contanti alla fine del mese precedente. L’obiettivo è finalizzato a una doppia tutela. Da un alto evitare il possibile verificarsi di assembramenti, considerando ...

