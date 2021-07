Pegasus: Francia, convocato consiglio difesa straordinario (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per questa mattina un consiglio di difesa "straordinario dedicato al caso Pegasus e alla questione della sicurezza informatica": lo ha annunciato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron haper questa mattina undidedicato al casoe alla questione della sicurezza informatica": lo ha annunciato il ...

