Pd e M5s contro Salvini che difende Adriatici. Letta: 'Stop alle armi ai privati' (Di giovedì 22 luglio 2021) M5s: "Far west inaccettabile" - "Quanto avvenuto a Voghera è un fatto drammatico e grave che andrà chiarito dalle autorità inquirenti. Invitiamo la Lega a stare al suo posto. La ricostruzione dell'... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) M5s: "Far west inaccettabile" - "Quanto avvenuto a Voghera è un fatto drammatico e grave che andrà chiarito dautorità inquirenti. Invitiamo la Lega a stare al suo posto. La ricostruzione dell'...

Advertising

fanpage : Il Movimento 5 Stelle torna a chiedere le dimissioni del sottosegretario leghista all’Economia, Claudio Durigon, do… - AndreaMarcucci : L’alleanza con #M5S non si costruisce contro il governo Draghi. Al contrario unica strada possibile è portare il M5… - ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - globalistIT : - sabrina07062011 : RT @CarlaKaky: La giunta regionale Lazio PD/M5S rinvia l'entrata in vigore di un provvedimento volto alla lotta contro le slot macchine amm… -