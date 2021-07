Paura a Capri | bus scivola dalla scarpata a Marina Grande | 19 passeggeri feriti | morto l’autista video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a. Un minibus con a bordo una ventina di persone è uscito di strada precipitando per alcuni metri nella zona di. Sul posto sono presenti i soccorsi che stanno recuperando i, alcuni dei quali hanno riportato ferite. Diciannove, in tutto, sarebbero i, di cui due in condizioni serie.del bus sarebbe. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’hotel Belvedere e Tre Re intorno alle 11.30 di oggi, 22 luglio. Durante una manovra l’autobus avrebbe colpito la ringhiera di ...