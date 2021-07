Paura a Capri, bus scivola dalla scarpata a Marina Grande: 19 passeggeri feriti, due gravi (video) (Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a Capri. Un minibus con a bordo una ventina di persone è uscito di strada precipitando per alcuni metri nella zona di Marina Grande. Sul posto sono presenti i soccorsi che stanno recuperando i passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato ferite. Diciannove, in tutto, sarebbero i feriti, di cui due in condizioni serie. Non risultano al momento deceduti. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’hotel Belvedere e Tre Re intorno alle 11.30 di oggi, 22 luglio. Durante una manovra l’autobus avrebbe colpito la ringhiera di protezione, che avrebbe ceduto, e il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a. Un minibus con a bordo una ventina di persone è uscito di strada precipitando per alcuni metri nella zona di. Sul posto sono presenti i soccorsi che stanno recuperando i, alcuni dei quali hanno riportato ferite. Diciannove, in tutto, sarebbero i, di cui due in condizioni serie. Non risultano al momento deceduti. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’hotel Belvedere e Tre Re intorno alle 11.30 di oggi, 22 luglio. Durante una manovra l’autobus avrebbe colpito la ringhiera di protezione, che avrebbe ceduto, e il ...

