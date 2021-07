Pass disabili valido nelle Ztl di tutti i Comuni senza preavviso, il nuovo contrassegno è abbinato alla persona (Di giovedì 22 luglio 2021) Si potrà entrare in tutte le Zone a traffico limitato (Ztl) di tutti i Comuni d'Italia. Il nuovo contrassegno europeo per disabili (Cude) semplifica molto e agevola la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 luglio 2021) Si potrà entrare in tutte le Zone a traffico limitato (Ztl) did'Italia. Ileuropeo per(Cude) semplifica molto e agevola la...

