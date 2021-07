Paolo Borsellino | l’omaggio del film di Canale 5 al magistrato a pochi giorni dall’anniversario della morte

Advertising

reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre Un filo nero collegherebbe la bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 a quel… - poliziadistato : #19luglio 1992 #pernondimenticare l'attentato di #viadamelio a Palermo, l'uccisione e il sacrificio di Paolo… - caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanue… - fam_cristiana : Paolo Borsellino, nel segno della memoria e della legalità - News_24it : LATINA - Si è svolto ieri sera l’evento organizzato dalla Cisl di Latina e dedicato al tema della legalità.… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Borsellino

IT 20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio Brumotti, Shaila Catta, Mikaela Neaze Silva 21.20 FILM TV - Drammatico(It. 2004) con Ennio Fantastichini, Giorgio Tirabassi 24.00 ...... si è tenuta in Via d'Amelio la giornata di commemorazione organizzata dal Movimento delle Agende Rosse in collaborazione con il Centro Studie Rita, ANTIMAFIADuemila e il movimento ...A pochi giorni dal 27esimo anniversario della brutale uccisione avvenuta il 19 luglio del 1992, la rete Canale 5 decide di omaggiare la figura di Paolo Borsellino trasmettendo nuovamente la pellicola ...Al via a Vieste la seconda tappa del festival letterario "Il Libro Possibile": dopo la tradizionale quattro giorni di Polignano a Mare, quest'anno arriva per la prima volta con altrettante date nella ...