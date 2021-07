Paolo Borsellino: il cast (attori) completo del film (Di giovedì 22 luglio 2021) Qual è il cast (attori) completo del film Paolo Borsellino in onda stasera – giovedì 22 luglio 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5? Nel ruolo del protagonista c’è Giorgio Tirabassi. Con lui Ennio Fantastichini (Giovanni Falcone) e Giulia Michelini (Lucia Borsellino). Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Giorgio Tirabassi: Paolo Borsellino Ennio Fantastichini: Giovanni Falcone Giulia Michelini: Lucia Borsellino Elio Germano: Manfredi Borsellino Daniela Giordano: Agnese ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Qual è ildelin onda stasera – giovedì 22 luglio 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5? Nel ruolo del protagonista c’è Giorgio Tirabassi. Con lui Ennio Fantastichini (Giovanni Falcone) e Giulia Michelini (Lucia). Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Giorgio Tirabassi:Ennio Fantastichini: Giovanni Falcone Giulia Michelini: LuciaElio Germano: ManfrediDaniela Giordano: Agnese ...

Advertising

reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre Un filo nero collegherebbe la bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 a quel… - poliziadistato : #19luglio 1992 #pernondimenticare l'attentato di #viadamelio a Palermo, l'uccisione e il sacrificio di Paolo… - caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanue… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Giovedì 22 luglio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la miniserie “Paolo Borsellino” - EusebioLogoluso : RT @Deputatipd: La strage di via D'Amelio è uno dei momenti più dolorosi del Paese. È un attacco allo Stato, per zittire chi aveva messo la… -