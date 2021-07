Paolo Bonolis, lo sfottò che ha fatto infuriare milioni di persone (Di giovedì 22 luglio 2021) Una battuta goliardica di Bonolis ha infiammato il web, lo sfottò non è stato gradito da alcune persone. Vediamo di cosa si tratta. Gigi Buffon mentre abbraccia Paolo Bonolis (GettyImages)Una battuta dello showman e poi l’imbarazzo del calciatore hanno tenuto il filo della trasmissione in tiro durante la puntata di “Notte azzurro”. Si tratta di Paolo Bonolis e dello sfottò indirizzato a Giorgio Chiellini, il difensore della Juventus. In poco tempo, sui vari social si sono divise due fazioni ben precise, che hanno messo in scena un’astio ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 luglio 2021) Una battuta goliardica diha infiammato il web, lonon è stato gradito da alcune. Vediamo di cosa si tratta. Gigi Buffon mentre abbraccia(GettyImages)Una battuta dello showman e poi l’imbarazzo del calciatore hanno tenuto il filo della trasmissione in tiro durante la puntata di “Notte azzurro”. Si tratta die delloindirizzato a Giorgio Chiellini, il difensore della Juventus. In poco tempo, sui vari social si sono divise due fazioni ben precise, che hanno messo in scena un’astio ...

Advertising

Italia_Notizie : Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis nuova opinionista al Grande Fratello Vip: “Il jet privato? Non ostento, vivo… - zazoomblog : Sonia Bruganelli rivela cosa suo marito Paolo Bonolis le ha raccomandato di non fare al Gf Vip 6 - #Sonia… - infoitcultura : Sonia Bruganelli rivela cosa suo marito Paolo Bonolis le ha raccomandato di non fare al Gf Vip 6 - IsaeChia : Sonia Bruganelli rivela cosa suo marito Paolo Bonolis le ha raccomandato di non fare al #GfVip 6 ! La neo opinion… - infoitcultura : GF Vip 6, retroscena della Bruganelli: “Mio marito Paolo Bonolis mi ha consigliato di non farlo” -