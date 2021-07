Paola Di Benedetto dopo il vaccino: come sta? (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono diversi i personaggi pubblici che ultimamente parlano del vaccino e cercano di tranquillizzare le masse. Così, Paola Di Benedetto ha spiegato nel dettaglio come è stata la sua esperienza, sottolineando quanto importante sia vaccinarsi per il bene comune. La modella e showgirl italiana Paola Di Benedetto è intervenuta sui social per parlare del vaccino. Lo ha fatto postando diverse storie Instagram in cui spiega come si sente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono diversi i personaggi pubblici che ultimamente parlano dele cercano di tranquillizzare le masse. Così,Diha spiegato nel dettagliota la sua esperienza, sottolineando quanto importante sia vaccinarsi per il bene comune. La modella e showgirl italianaDiè intervenuta sui social per parlare del. Lo ha fatto pondo diverse storie Ingram in cui spiegasi sente Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zaynluvs_ : mio cugino: come si chiama la fidanzata di fede di benji e fede? io: paola di benedetto, ma adesso si sono lasciati… - loryice77 : @Miaer10 non so perchè ma ho pensato a Paola Di Benedetto - Michela901 : @headandthoughts Paola di Benedetto - lamanu_c : @SaraMura90 Per me è di Paola di Benedetto - bylprod : questo comunque si chiavava paola di benedetto, boh #battitilive -