Palestra e Green pass: la situazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Green pass per ogni luogo e evento al chiuso o solo per alcune attività, finora rimaste chiuse? Lo si capirà oggi, dopo il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno c’è l’utilizzo del certificato verde, che sta spaccando la maggioranza. C’è chi lo renderebbe obbligatorio per una ristretta schiera di attività, finora limitate: eventi sportivi, concerti, discoteche, fiere e congressi, ad esempio. C’è chi invece invoca l’obbligatorietà del Green pass per quasi tutti i luoghi al chiuso, per contenere quanto prima la diffusione della variante Delta. E tra i luoghi al chiuso vanno registrati ristoranti, cinema, teatri, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021)per ogni luogo e evento al chiuso o solo per alcune attività, finora rimaste chiuse? Lo si capirà oggi, dopo il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno c’è l’utilizzo del certificato verde, che sta spaccando la maggioranza. C’è chi lo renderebbe obbligatorio per una ristretta schiera di attività, finora limitate: eventi sportivi, concerti, discoteche, fiere e congressi, ad esempio. C’è chi invece invoca l’obbligatorietà delper quasi tutti i luoghi al chiuso, per contenere quanto prima la diffusione della variante Delta. E tra i luoghi al chiuso vanno registrati ristoranti, cinema, teatri, ...

