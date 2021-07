Palermo, senzatetto muore dopo un pestaggio: donati gli organi (Di giovedì 22 luglio 2021) commenta Non ce l'ha fatta Neculai Lamba . Il senzatetto romeno di 54 anni è morto all'ospedale di Palermo dopo una feroce aggressione avvenuta in viale Picciotti la notte del 16 luglio. Era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) commenta Non ce l'ha fatta Neculai Lamba . Ilromeno di 54 anni è morto all'ospedale diuna feroce aggressione avvenuta in viale Picciotti la notte del 16 luglio. Era ...

