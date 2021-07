Palermo, reati tributari e bancarotta: 5 misure cautelari e sequestro di 4,4 milioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, omesso versamento di ritenute, indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti e bancarotta fraudolenta sono a vario titolo le accuse nei confronti di 5 soggetti. Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 luglio 2021) Associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, omesso versamento di ritenute, indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti efraudolenta sono a vario titolo le accuse nei confronti di 5 soggetti. Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

