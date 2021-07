Palermo, cinque arresti per bancarotta e reati tributari (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Operazione "Vanish Vat". Eseguite 5 misure cautelari per bancarotta e reati tributari a Palermo e disposti sequestri per oltre 4,4 milioni di euro. Su delega della procura di Palermo, i finanzieri del Comando provinciale hanno dato esecuzione all'ordinanza del gip che prevede la custodia cautelare in carcere per Francesco Gambino, 55 anni, e i domiciliari per Francesco Paolo Sanzo, 47 anni, Eugenio Leticia, 52 anni, Giuseppe Teresi, 50 anni, e Gianpiero Anelo, 51 anni, a vario titolo indagati per associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, omesso versamento di ritenute, indebita compensazione ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Operazione "Vanish Vat". Eseguite 5 misure cautelari pertributari ae disposti sequestri per oltre 4,4 milioni di euro. Su delega della procura di, i finanzieri del Comando provinciale hanno dato esecuzione all'ordinanza del gip che prevede la custodia cautelare in carcere per Francesco Gambino, 55 anni, e i domiciliari per Francesco Paolo Sanzo, 47 anni, Eugenio Leticia, 52 anni, Giuseppe Teresi, 50 anni, e Gianpiero Anelo, 51 anni, a vario titolo indagati per associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, omesso versamento di ritenute, indebita compensazione ...

