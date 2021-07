Padoin torna alla Juventus | ' il talismano' farà parte dello staff di Allegri

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ora è ufficiale: Simone, in veste di collaboratore tecnico di Max. Prima esperienza dall'altradella barricata per lui, qualche giorno fa convocato...

Ora è ufficiale: Simone Padoin torna alla Juventus, in veste di collaboratore tecnico di Max Allegri. Prima esperienza dall'altra parte della barricata per lui, qualche giorno fa convocato alla Continassa dai vertici ...