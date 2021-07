Ostia | donna morta in casa e marito giù dalla finestra

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – Tragedia poco fa a, in via dei Velieri 76. In un’abitazione di una coppia di pensionati ultra 70enni, la moglie, che dalle prime informazioni sarebbe stata da tempo malata, è stata trovata cadavere in, mentre ilsarebbe caduto da unadell’appartamento nel cortile interno del palazzo. La porta diera chiusa dall’interno e non ci sono segni di colluttazione o di disordine in. Si attende l’arrivo del medico legale. Sul posto i Carabinieri di. Non si escludono le ipotesi di omicidio suicidio o duplice suicidio.