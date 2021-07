Ospedale Gemelli, inaugurata sala ibrida Cemad per patologie gastroenterologiche (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – inaugurata presso il Centro Malattie Apparato Digerente (Cemad) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs la prima sala ibrida in Italia dedicata al trattamento endoscopico delle patologie gastroenterologiche. Si tratta di una sala operatoria in piena regola (Hybrid Operating Room, OR), straordinariamente dotata al suo interno di apparecchiature di diagnostica per immagini all’avanguardia. “Quella oggi inaugurata- spiega il Professor Antonio Gasbarrini, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma –presso il Centro Malattie Apparato Digerente () della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs la primain Italia dedicata al trattamento endoscopico delle. Si tratta di unaoperatoria in piena regola (Hybrid Operating Room, OR), straordinariamente dotata al suo interno di apparecchiature di diagnostica per immagini all’avanguardia. “Quella oggi- spiega il Professor Antonio Gasbarrini, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e ...

