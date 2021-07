Oroscopo domani Branko, 23 luglio: ecco le previsioni per ogni segno (Di giovedì 22 luglio 2021) Branko anche oggi può aiutarci a venire a capo di una settimana che per molti è stata decisamente stressante e piena di impegni. Oroscopo Branko Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – Giornata positiva, probabilmente si manifesterà una novità inattesa (fino a un certo punto). Sfruttate emotivamente il momento positivo. Toro – Fiducia e carisma in aumento, anche se non potrete adagiarvi sugli allori visto che qualcosa di urgente richiederà la vostra massima attenzione. Gemelli – Apparire impegnati potrebbe avvantaggiare in modo concreto i vostri rapporti personali/amorosi. Può sembrare quasi paradossale ma così non è. Cancro – Pensate un ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 22 luglio 2021)anche oggi può aiutarci a venire a capo di una settimana che per molti è stata decisamente stressante e piena di impegni.Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – Giornata positiva, probabilmente si manifesterà una novità inattesa (fino a un certo punto). Sfruttate emotivamente il momento positivo. Toro – Fiducia e carisma in aumento, anche se non potrete adagiarvi sugli allori visto che qualcosa di urgente richiederà la vostra massima attenzione. Gemelli – Apparire impegnati potrebbe avvantaggiare in modo concreto i vostri rapporti personali/amorosi. Può sembrare quasi paradossale ma così non è. Cancro – Pensate un ...

