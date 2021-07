Oroscopo Capricorno, domani 23 luglio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 23 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Finalmente per voi, cari Capricorno, sta iniziando un periodo veramente ottimo, caratterizzato dalla buona presenza della Luna che entrerà nella vostra orbita dopo settimane di influssi negativi. Una notevole forza dovrebbe animarvi, unendosi anche ad un ottimismo decisamente accentuato che vi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 23? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Finalmente per voi, cari, sta iniziando un periodo veramente ottimo, caratterizzato dalla buona presenza della Luna che entrerà nella vostra orbita dopo settimane di influssi negativi. Una notevole forza dovrebbe animarvi, unendosi anche ad un ottimismo decisamente accentuato che vi ...

