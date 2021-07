Orban vuole una referendum sulla legge Lgbt, sfida aperta all’UE (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha indetto un referendum sulla legge che impedisce di esporre i minorenni a qualsiasi materiale legato alla comunità Lgbt, questo dopo che da Bruxelles è iniziata la procedura d’infrazione nei confronti del suo paese. “Ci attaccano perché vogliamo proteggere i bambini dalla propaganda sessuale“. referendum anti-Lgbt targato Orban Viktor Orban ha annunciato che chiamerà i cittadini ungheresi a esprimersi sul provvedimento che proibisce di esporre i bambini da qualsiasi materiale riconducibile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Primo ministro ungherese, Viktor, ha indetto unche impedisce di esporre i minorenni a qualsiasi materiale legato alla comunità, questo dopo che da Bruxelles è iniziata la procedura d’infrazione nei confronti del suo paese. “Ci attaccano perché vogliamo proteggere i bambini dalla propaganda sessuale“.anti-targatoViktorha annunciato che chiamerà i cittadini ungheresi a esprimersi sul provvedimento che proibisce di esporre i bambini da qualsiasi materiale riconducibile ...

