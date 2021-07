Operatori sanitari no vax, al San Martino di Genova ce ne sono 250 (Di giovedì 22 luglio 2021) sono stimati in 250 gli Operatori sanitari no vax al policlinico San Martino di Genova , l'ospedale più grande della Liguria con i suoi 5000 dipendenti. Lo ha rivelato il direttore generale del ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 luglio 2021)stimati in 250 glino vax al policlinico Sandi, l'ospedale più grande della Liguria con i suoi 5000 dipendenti. Lo ha rivelato il direttore generale del ...

Traghetto per la Sardegna con 6 positivi a bordo, partenza da Genova ritardata ... da marzo a luglio 2020 ospitò 191 malati covid e una squadra di medici, infermieri e operatori sanitari. Ma da fine giugno del 2020 era tornata alle sue funzioni: i servizi di linea tra il ...

