Operaio investito da un ubriaco mentre lavora al cantiere stradale: è in gravissime condizioni (Di giovedì 22 luglio 2021) La scorsa notte nel milanese un Operaio è stato investito da un'auto . L'Operaio stava lavorando in un cantiere stradale ed è stato travolto da un'auto alla cui guida si trovava un quarantenne, ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) La scorsa notte nel milanese unè statoda un'auto . L'stavando in uned è stato travolto da un'auto alla cui guida si trovava un quarantenne, ...

Advertising

AnsaLombardia : Operaio investito in Brianza da ubriaco. Lavorava in un cantiere stradale a Biassono (Monza e Brianza) | #ANSA - iltirreno : Livorno, travolto sulle strisce pedonali - MilanoSpia : Incidente Biassono, operaio investito da ubriaco in un cantiere stradale: è grave - TirrenoLivorno : ?? L'INCIDENTE. Stava attraversando intorno alle 8 quando è stato travolto dall'auto. Soccorso e trasportato in pron… - statodelsud : Incidente sul lavoro a Biassono, operaio 33enne investito: è grave -