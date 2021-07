Omceo Roma: tipologia vaccino scelta medica e non politica (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “La tipologia di vaccino da inoculare non dovrebbe essere scelta dal politico ma dal medico dopo le opportune visite, in questo modo si riducono i fattori di rischio e si favorisce la campagna vaccinale. Il medico poi seguirà la persona anche dopo il vaccino”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, intervistato ai microfoni di ‘Radio Radio’. Magi ha poi sottolineato l’importanza del vaccino “che proteggendo noi stessi ci permette così di raggiungere l’immunità di gregge e di tornare rapidamente alla normalità” e si è soffermato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021)– “Ladida inoculare non dovrebbe esseredal politico ma dal medico dopo le opportune visite, in questo modo si riducono i fattori di rischio e si favorisce la campagna vaccinale. Il medico poi seguirà la persona anche dopo il”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, intervistato ai microfoni di ‘Radio Radio’. Magi ha poi sottolineato l’importanza del“che proteggendo noi stessi ci permette così di raggiungere l’immunità di gregge e di tornare rapidamente alla normalità” e si è soffermato ...

