Olimpiadi Tokyo, Thomas Bach: “La cerimonia d’apertura sarà un momento di gioia e di sollievo” (Di giovedì 22 luglio 2021) La conta dei contagi totali da Covid-19 nella bolla delle Olimpiadi di Tokyo è salita a 91 stando agli ultimi aggiornamenti e alcuni atleti hanno dovuto dire addio ai sogni di gloria per via di una positività che ha con sé le conseguenze dell’isolamento. Possono testimoniare ciò la skateboarder Candy Jacobs dei Paesi Bassi e il giocatore di tennistavolo Pavel Sirucek della Repubblica Ceca, costretti a lasciare il Villaggio Olimpico e la competizione e dover trascorrere i prossimi giorni in una stanza di un hotel in isolamento. Una situazione davvero difficile da accettare. Per questo, la speranza è che da domani, con l’inizio ufficiale della rassegna a ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) La conta dei contagi totali da Covid-19 nella bolla dellediè salita a 91 stando agli ultimi aggiornamenti e alcuni atleti hanno dovuto dire addio ai sogni di gloria per via di una positività che ha con sé le conseguenze dell’isolamento. Possono testimoniare ciò la skateboarder Candy Jacobs dei Paesi Bassi e il giocatore di tennistavolo Pavel Sirucek della Repubblica Ceca, costretti a lasciare il Villaggio Olimpico e la competizione e dover trascorrere i prossimi giorni in una stanza di un hotel in isolamento. Una situazione davvero difficile da accettare. Per questo, la speranza è che da domani, con l’inizio ufficiale della rassegna a ...

Advertising

Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - Coninews : Le Olimpiadi tornano in Australia! ???? La 138ª sessione del CIO, in corso a Tokyo, ha deciso che sarà Brisbane ad o… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - medicojunghiano : RT @giannimacheda: Il direttore della cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici licenziato per battute antisemite dette nel 1998. Ora comin… - rtl1025 : ??Direttore artistico della cerimonia di apertura delle #Olimpiadi di #Tokyo, #KentaroKobayashi, è stato licenziato… -