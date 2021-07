Olimpiadi Tokyo, spese da capogiro e guadagni mancati. Perdite miliardarie e debito pubblico. Tutte le cifre (Di giovedì 22 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 incominceranno ufficialmente venerdì 23 luglio con la Cerimonia d’Apertura. I Giochi sono stati rinviati di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, andranno in scena a porte chiuse e sono già partiti (con i tornei di softball e calcio) con l’incubo dei contagi da Covid-19 all’interno del Villaggio. La maggioranza dei nipponici non vuole questa rassegna a cinque cerchi, i cui costi sono lievitati alle stelle a causa dei vari problemi. Come riporta il quotidiano La Repubblica, le spese dell’organizzazione sono arrivate a quota 15,6 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 7,5 previsti nel 2013, quando il ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Ledi2021 incominceranno ufficialmente venerdì 23 luglio con la Cerimonia d’Apertura. I Giochi sono stati rinviati di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, andranno in scena a porte chiuse e sono già partiti (con i tornei di softball e calcio) con l’incubo dei contagi da Covid-19 all’interno del Villaggio. La maggioranza dei nipponici non vuole questa rassegna a cinque cerchi, i cui costi sono lievitati alle stelle a causa dei vari problemi. Come riporta il quotidiano La Repubblica, ledell’organizzazione sono arrivate a quota 15,6 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 7,5 previsti nel 2013, quando il ...

