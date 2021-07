Olimpiadi Tokyo, programma del nuoto: calendario e orari. Italia a caccia di medaglie (Di giovedì 22 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo sono ormai dietro l'angolo. L'Italia potrà sfoggiare una grande varietà di atleti e atlete nel nuoto , dove gli azzurri potranno puntare a diverse medaglie. Si comincia il 24 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Ledisono ormai dietro l'angolo. L'potrà sfoggiare una grande varietà di atleti e atlete nel, dove gli azzurri potranno puntare a diverse. Si comincia il 24 ...

Advertising

Corriere : Olimpiadi, le calciatrici si inginocchiano. Il Cio: «Non violano nessuna regola» - Coninews : Le Olimpiadi tornano in Australia! ???? La 138ª sessione del CIO, in corso a Tokyo, ha deciso che sarà Brisbane ad o… - Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - CorSport : SPECIALE #OLIMPIADI DI TOKYO IN EDICOLA SOLO IL 23 LUGLIO | Vivi il sogno di #Tokyo2020 con lo speciale… - nino_giovanni : RT @tomasomontanari: Noi l’avremmo fatto ambasciatore… #vattani #fascismo Olimpiadi di Tokyo, licenziato il direttore della cerimonia di in… -