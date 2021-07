Olimpiadi Tokyo, orario cerimonia d’apertura: guida tv RAI ed Eurosport, programma, streaming (Di giovedì 22 luglio 2021) Il CIO, ovvero il Comitato Olimpico Internazionale, ha diramato l’ordine definitivo di uscita dei Paesi che sfileranno nel corso della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia, guidata dai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani, sarà la 19ma delegazione protagonista domani, venerdì 23 luglio, alle ore 13.00 italiane. Diretta tv sui canali di Eurosport, in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Il CIO, ovvero il Comitato Olimpico Internazionale, ha diramato l’ordine definitivo di uscita dei Paesi che sfileranno nel corso delladelledi. L’Italia,ta dai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani, sarà la 19ma delegazione protagonista domani, venerdì 23 luglio, alle ore 13.00 italiane. Diretta tv sui canali di, insu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) edPlayer. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e ...

