Olimpiadi Tokyo, l’Italia veste Armani alla Cerimonia d’Apertura. Presentata la divisa bianca degli azzurri (Di giovedì 22 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si apriranno ufficialmente venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane) con la Cerimonia d’Apertura, che prevede diversi momenti iconici come l’accensione del braciere, il giuramento degli atleti, il discorso di apertura e la sfilata delle varie Nazioni partecipanti. Le singole delegazioni entreranno allo Stadio dietro ai propri portabandiera. A tenere alto il tricolore saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi. l’Italia sfilerà per 19ma, tra Israele e Iraq. Gli azzurri indosseranno abiti realizzati da Giorgio ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Ledi2021 si apriranno ufficialmente venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane) con la, che prevede diversi momenti iconici come l’accensione del braciere, il giuramentoatleti, il discorso di apertura e la sfilata delle varie Nazioni partecipanti. Le singole delegazioni entreranno allo Stadio dietro ai propri portabandiera. A tenere alto il tricolore saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi.sfilerà per 19ma, tra Israele e Iraq. Gliindosseranno abiti realizzati da Giorgio ...

