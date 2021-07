Olimpiadi Tokyo, licenziato il direttore artistico della cerimonia d’apertura: battuta sull’Olocausto anni fa (Di giovedì 22 luglio 2021) Il gran giorno sta per arrivare: domani andrà in scena la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo e la speranza è che le notizie riguardanti il Covid lasciano spazio alle imprese sportive. Tuttavia, questo avvicinamento all’evento purtroppo ha afflitto da tanti elementi negativi. Oltre alla questione pandemica, un’altra situazione ha tenuto banco. Come confermato dagli organizzatori, il direttore artistico della cerimonia di apertura citata, Kentaro Kobayashi, è stato licenziato dal suo incarico a causa di una ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Il gran giorno sta per arrivare: domani andrà in scena ladelledie la speranza è che le notizie riguardanti il Covid lasciano spazio alle imprese sportive. Tuttavia, questo avvicinamento all’evento purtroppo ha afflitto da tanti elementi negativi. Oltre alla questione pandemica, un’altra situazione ha tenuto banco. Come confermato dagli organizzatori, ildi apertura citata, Kentaro Kobayashi, è statodal suo incarico a causa di una ...

Advertising

Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - Coninews : Le Olimpiadi tornano in Australia! ???? La 138ª sessione del CIO, in corso a Tokyo, ha deciso che sarà Brisbane ad o… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - OA_Sport : #Tokyo2020 I Giochi non hanno pace: licenziato il direttore artistico della cerimonia d'apertura per una battuta su… - Nicol01091997 : RT @Jk_italy: [??] Jungkook è stato menzionato in un articolo su Shin Yoobin, la giocatrice di ping pong sedicenne che rappresenterà la Core… -